الطبش: للمحافظة على "المقاصد" برسالتها الحقيقية مع تأمين حق التعليم بشكل هادئ

شدّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، خلال استقبالها في مكتبها في وسط ​بيروت​، وفدًا من أهالي "مدرسة خديجة الكبرى" التابعة لـ"جمعية ​المقاصد الخيرية الإسلامية​" في بيروت، على "ضرورة المحافظة على الجمعية برسالتها الحقيقية مع تأمين حقّ التعليم للمتعلمين في شكل هادئ، وبعيدًا من أي ضغط أو ممارسة، من شأنهما أن يؤثّرا عليهم وعلى مستوى التحصيل العلمي".

وذكرت بأنّ "المقاصد" أدّت دورًا حضاريًّا واجتماعيًّا مهمًّا ومتقدًّما في نشر التربية والتعليم، ما أثّر إيجابًا في المجتمع البيروتي"، لافتةً إلى "أنّنا كمقاصديين لطالما رددنا مقولة: (للمقاصد رب يحميها)، فندعو الله أن يحمي الجمعية وطلابها من اي شرّ يتربّص بهما".