"صندوق النقد" يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة ٢ مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار.

وأوضح معيط أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة.

وبذلك تكون مصر قد تسلمت ١٠ مليار دولار من إجمالى قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ ١٢ مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأضاف وزير المالية أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لأن الدولة جادة فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة، على حد قوله، لافتًا إلى إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بما يتم تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلي.