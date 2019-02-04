بالصور.. وفد الـ"كاف" يتفقد استاد بورسعيد استعدادا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، استاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد، للوقوف على الحالة العامة له، استعدادًا لاستضافته مباريات إحدى المجموعات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وخلال الجولة تفقد الوفد الأفريقي، غرف خلع الملابس، وغرف الحكام، وشبكات الإضاءة، ووحدات الدفاع المدني والحريق، ومداخل ومخارج الجمهور، وغرفتي التحكم والمراقبة والمركز الإعلامي وقاعات كبار الزوار، بالإضافة إلى أرضية الملعب والمدرجات ودورات المياه.

ومن جانبه، أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم، عن ترحيب المحافظة وأهل المدينة الباسلة بقرار اختيارها لاستضافة مباريات إحدى المجموعات المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية، مؤكدًا على جاهزية ملاعب الكرة بالمحافظة وكافة المنشآت الرياضية والفندقية والصحية والسياحية.