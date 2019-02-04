مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب جنين

القوات الأمنية الإسرائيلية وكالات: قتل شاب فلسطيني بإطلاق القوات الأمنية الإسرائيلية النار عليه قرب حاجز الجلمه في جنين بالضفة الغربية، حسبما أكدت وسائل في جنين بالضفة الغربية، حسبما أكدت وسائلإعلام فلسطينية. وذكرت المصادر، أن القوات الإسرائيلية تذرعت بحجة أن الشاب أطلق النار عليها، فردت عليه وأردته قتيلا.

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