القضاء على تاجر مخدرات كبير فى العراق

قتل تاجر مخدرات "كبير" خلال عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة التابعة لمحافظة الأنبار، وفقا لموقع قناة "السومرية".
وقال مصدر أمنى عراقي إن "قوة أمنية عراقية نفذت، اليوم، عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة، غربي محافظة الأنبار، لاعتقال تاجر
وأوضح المصدر، أن "العملية أسفرت عن مقتل التاجر"، مضيفا أن جثته نقلت إلى دائرة الطب العدلي في قضاء الرطبة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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