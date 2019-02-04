كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنجلينا جولي تزور مخيماً للاجئي الروهينجا في بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم الإثنين، مخيماً للاجئي الروهينجا جنوب غربي بنجلادش، حيث ستقضي به ثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في داكا، جوزيف تريبورا، إن الممثلة "وصلت مدينة كوكس بازار صباح اليوم وزارت مخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينجا وستزور غداً المزيد من المخيمات"، وذلك قبل أن تطالب الأمم المتحدة بـ920 مليون دولار كمساعدات إنسانية لهذه الأقلية المسلمة التي تم طردها من ميانمار.

ويعيش أغلبية الـ738 ألف لاجئ الذين هربوا من ميانمار منذ أغسطس 2017 في مخيم كوتوبالونغ، الذي لم تزر أنجلينا جولي سواه اليوم منذ وصولها ولم تدل بأية تصريحات حتى هذه اللحظة.

وقبل ختام زيارتها للبلاد، ستجتمع جولي برئيسة وزراء بنغلادش، شيخة حسينة، ووزير الخارجية، أبو الكلام عبد المؤمن، وبعض المسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرد على هذه الأزمة والحاجة لإيجاد حلول مناسبة لها.

وجاءت هذه الزيارة بعد إطلاق منظمة الأمم المتحدة خطة الاستجابة المشتركة لعام 2019 لجمع 920 مليون دولار للاستمرار في تغطية الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينجا.