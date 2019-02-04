معطيات رسمية: الأسر العربية في أرقام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، معطيات حول العائلات في البلاد، تتعلق بالعام 2017، بمناسبة يوم الأسرة العالمي، وأشارت إلى أن عدد العائلات بلغ مليونين وستين ألفا تقريبا، بينما كان عددها 1.73 مليون في العام 2008.

والسكن في إطار الأسرة هو الأكثر انتشارا، وتشمل الأسرة بالمعدل 3.73 فرد. وتتكون غالبية الأسر من زوجين وولد واحد حتى سن 17 عاما على الأقل. وتبلغ نسبة الأسر بدون أولاد التي فيها أب الأسرة يهوديا قرابة 28%، بينما تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 11% في الأسر التي فيها الأب عربيا.

وتبلغ نسبة الأولاد حتى سن 17 الذين يسكنون مع والدين 92%، وهذا معطى مرتفع قياسا لمعظم دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وهناك قرابة 122 عائلة أحادية الوالدين (11% تقريبا)، وعلى رأس 87% منها امرأة، و18% من مجمل الأمهات الأحادية الوالدين مع أولاد حتى سن 17 عاما هنّ عزباوات.

كذلك يتبين من المعطيات أن 95% من الأزواج في إسرائيل متزوجون، والباقون، وعددهم حوالي 88 ألف هم أزواج يعيشون سوية من دون زواج.

وتبلغ نسبة الأسر العربية التي تشمل والدين وأولاد حتى سن 17 عاما حوالي 63%، وتنخفض لدى الأسر اليهودية إلى 46%. وفي المقابل، فإن نسبة الأسر اليهودية بدون أولاد هي 28% وبين الأسر العربية 11%. والنسبة متشابهة تقريبا للعائلات الأحادية الوالدين مع أولاد، وهي بين اليهود 12% وبين العرب 11%.

وفيما يتعلق بالمجتمع العربي في البلاد، اعتبر 57.1% أسرتهم أنها تقليدية، 29.2% اعتبروا أنها متدينة أو متدينة جدا، 10.9% اعتبروا أنها علمانية، 2.6% اعتبروا أنها مختلطة، و0.2% لا يعرفون وصف أسرتهم من الناحية الدينية.

أما في المجتمع اليهودي، فقد اعتبر 46.5% أن أسرتهم علمانية، 25.4% تقليدية، 11.9% متدينة، 10.5% حريدية، 3.1% مختلطة، 2.3% متدينة جدا، و0.3% لم يعرفوا الإجابة.

أسماء العائلات

أسماء العائلات الأكثر انتشارا في البلاد هي: كوهين، ليفي، مزراحي، بيرتس، بيطون، دهان، أبراهام، إغبارية وفريدمان. وأكثر أسماء العائلات العربية انتشارا هي: إغبارية، محاميد، جبارين وخطيب. وبين المسيحيين، خوري. وبين الدروز: حلبي.

التشغيل

بلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة في العام 2017 مليونين و510 آلاف، 79.8% منها، أي مليوني وحدة كهذه، تواجد فيها هاملون، وتواجد في 2.08 مليون وحدة شخص واحد على الأقل في سن العمل (15 عاما – 67 عاما للرجال أو 62 عاما للنساء)، وفي 91.5% من هذه الوحدات كان فيها شخص واحد يعمل على الاقل. وكان في 327 وحدة أفرادا ليسوا في سن العمل.

وبلغ عدد الوحدات اليهودية 2.05 مليون، يوجد في 79.9% أفراد يعملون. وبلغ عدد الوحدات العربية 379 ألفا، تواجد في 78.3% منها أشخاص يعملون. وكان في حوالي 350 ألف وحدة عربية شخص واحد على الأقل يعمل، بينها 84.4% فيها أفراد يعملون.

بلغ معدل إنفاق الوحدة السكنية المأهولة على السلع والخدمات 16,267 شيكل. وأنفقت الوحدة مع أولاد 19,337 والوحدة بدون أولاد 13,731 شيكل.

وكان معدل الدخل غير الصافي للوحدة السكنية المأهولة 20,027 شيكل شهريا.