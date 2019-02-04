الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالكف عن أنشطة الصواريخ الباليستية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الاتحاد الأوروبي ،الاثنين، إيران بوقف أنشطتها الصاروخية التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليسيتة ومن الاختبارات التي تجريها عليها، داعيا طهران إلى الاحجام عن تلك الأنشطة.

وأضاف الاتحاد في بيان بشأن انتهاكات إيران الصاروخية،"تواصل إيران جهودا لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".



وتابع "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".

وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا، اجتماعاً حول إيران لبحث سبل ردع طهران عن نشاطاتها المشبوهة التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

واعتبرت الدول الأعضاء في المجلس التجارب الإيرانية لصاروخ باليستي مؤخرا استخفافا بالقيود التي فرضتها المنظمة الدولية على برنامج طهران الصاروخي وخرقا للقانون الدولي.

وقررت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب انتهاك طهران لبنود الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بطوير قدراتها الصاروخية والتدخل في شؤون الدول المجاورة ما يتسبب في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.



