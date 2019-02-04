انت الان تتابع بسبب الإضراب.. إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دخل موظفوا قطاع الخدمات الأرضية في مطار هامبروج الألماني، اليوم الإثنين، بإضراب شامل في جميع أنحاء المطار، بسبب تدني أجورهم، مطالبين بزيادة رواتبهم، مما تسبب في إلغاء أكثر من 50 رحلة، إذ قالت وكالة الأناضول، إن إدارة المطار قررت إلغاء هذا العدد من الرحلات من بين 388 رحلة مغادرة ووصول مقررة اليوم، وفي المقابل أشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أنها لا تستبعد إلغاء مزيد من الرحلات، إذ تسعى نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات إلى تعميم زيادة في الأجور، قدرها 275 يورو «315 دولارا» شهريا لكل عامل.

وفي يناير الماضي، ألغت السلطات الألمانية، أكثر من 600 رحلة جوية، بسبب إضراب موظفي الأمن في ثلاثة مطارات هي «كولونيا، ودوسلدورف، وشتوتجارت».، ووقفا للموقع الإلكتروني لشبكة «دويتش فيله» الإخبارية الألمانية وأضحت الشبكة، أن الإضراب بدأ في مطار «شتوتجارت، ثم في كولونيا، ودوسلدورف»،