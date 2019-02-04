الان تتابع البيت الأبيض يرد على “الساعات الخفية” في جدول أعمال ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بين ليلة وضحاها أصبح جدول الأعمال اليومي “الخاص” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متداول في وسائل الإعلام.

وكشف جدول أعمال ترامب وجود ساعات طويلة بدون أي نشاط معلن، مما أثار تساؤلات بشأن ما يفعله سيد البيت الأبيض داخل مقر الرئاسة.

ودفعت تعليقات المتابعين، فريق عمل ترامب، للرد على هذه التساؤلات، مؤكدا أن الرئيس الأميركي يعمل بالفعل “بشكل شاق”.

وبحسب الوثائق التي نشرت على موقع “أكسيوس”، فإن الساعات الخمس الأولى من النهار لترامب توضع عادة تحت خانة “عمل تنفيذي”، وهي عبارة فضفاضة قد تجد لها تفسيرات عدة.

إلا أن الشيء الأكيد أن الرئيس الأميركي الـ45، متابع نهم للقنوات التلفزيونية، بدليل تغريداته التي تأتي في أحيان كثيرة ردا على برامج تبثها هذه القنوات، خصوصا شبكة “فوكس نيوز” المفضلة لديه والأقرب إلى توجهاته.

واعتبر البيت الأبيض أن اعتبار هذه الفترة “للعمل التنفيذي” وقتا حرا “ينطوي على كثير من التجني”.

وقالت مادلين وسترهوت، المستشارة القريبة من ترامب في البيت الابيض: “تسريب جدول الأعمال اليومي سوء استغلال معيب للثقة”.

وأضافت في تغريدة على “تويتر”: “ما لم يتطرقوا إليه هو مئات الاتصالات واللقاءات التي يجريها أو يشارك فيها يوميا. هذا الرئيس يعمل بشكل شاق لخدمة الأميركيين أكثر من أي رئيس آخر خلال التاريخ الحديث”.

وليوم الاثنين كان جدول أعمال ترامب الرسمي على غرار بقية أيام الأسبوع الماضي عبارة عن سطرين بسيطين:

11:45 : الرئيس يستمع لتقرير أجهزة الاستخبارات.

12:45 : الرئيس يتناول طعام الغداء مع نائبه.