الان تتابع فتح: مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية مستمرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال فايز أبوعيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح”، الإثنين، إن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية لا تزال مستمرة لضمان تحقيق ائتلاف واسع من فصائل منظمة التحرير لمواجهة تحديات المرحلة.

وأضاف أبوعيطة، في تصريحات صحفية، أن المشاورات تُجرى بحرص ومسؤولية، وهناك تجاوب من عدد من الفصائل المشاركة، مشددا على تطلع حركة فتح لتشكيل الحكومة من أوسع ائتلاف من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار إلى أن التوجه لتشكيل حكومة سياسية من فصائل المنظمة جاء بعد فشل تمكين حكومة الوفاق الوطني، وإقدام حماس على منعها من ممارسة عملها بقطاع غزّة.

وأكد أن الحكومة ستشمل وزراء من فصائل المنظمة والمستقلين، لافتا إلى التركيز على الجانب الجغرافي لضمان وجود وزراء ينحدرون من المناطق الفلسطينية المختلفة، سواء غزة أو الضفة، فالقطاع جزء لا يتجزأ من مناطق دولة فلسطين.

وأشار نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” إلى أن هناك حاجة لتمكين الحكومة ومعالجة أزمات الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، بعدما تنصلت حماس من تطبيق اتفاق عام 2017.

وبشأن إعلان بعض فصائل المنظمة الرئيسية مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية عدم مشاركتهما في الحكومة، أكد أبوعيطة أن المشاورات مع الفصيلين مستمرة، وأن حركته حريصة على وجودهما باعتبارهما فصيلين مهمين في المنظمة وتاريخيين.