ناشطة صومالية: زيارة البابا للإمارات تدحض الكذب حول اضطهاد مسيحيي الشرق

أشادت ناشطة صومالية بزيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان البابا وصل العاصمة الإماراتية يوم أمس الأحد وحظي باستقبال رسمي كبير. وكتب الناشطة الصومالية، هبة شوكري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: زيارة #البابا_فرنسيس_في_الإمارات هي الأولى منذ فجر الاسلام للجزيرة العربية. وأضافت الناشطة الصومالية: أهميتها أنها في فتره ما بعد الثورات العربية والإرهاب باسم الإسلام. وتابعت: هي بادرة إيجابيه خصوصا لمن يعرف الدعايات الانجليكية ضد الإسلام والكذب حول اضطهاد مسيحيي الشرق. ولفتت الناشطة الصومالية إلى أن التسامح مع مكونات المجتمع الإسلامي أهم. وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أمس وحتى الغد زيارة مشتركة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، وهو ما يحظى باهتمام غير مسبوق، إماراتيا وعربيا ودوليا، وبمواكبة حاشدة من أكثر من 700 صحفي وإعلامي، حيث تعد الزيارة هي الأولى لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.

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