شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات فرنسية تستهدف متمردين تشاديين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)شنت طائرات فرنسية، اليوم (الأحد)، ضربتين لوقف تقدم رتل من 40 آلية تابع لمجموعة تشادية مسلحة عبر الحدود بين ليبيا وتشاد، وفق ما أعلنه الجيش الفرنسي.
وأكدت المجموعة المتمردة للرئيس التشادي إدريس ديبي أنها استُهدفت بالضربات، محذرة باريس من أن تحركها بإمكانه التسبب بـ«معاداة فرنسا».
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