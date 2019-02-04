عثمان بحث مع لحود بسبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وقوى الأمن

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في مكتبه بثكنة المقر العام، مدير عام ​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​، في زيارة جرى في خلالها بحث قضايا وطنية عامة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وقوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية.

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