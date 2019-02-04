النشرة: توقيف سوري بعد إصابته سوري آخر بطلق ناري بسلاح صيد عن طريق الخطأ ف شويا

أفاد مراسل "​النشرة​" في حاصبيا بأنه "أوقفت دورية من شعبة العلومات السوري أ.ع.ع في بلدة شويا قضاء حاصبيا، بعد ان أصاب مواطنه المدعو م.م.أ بطلق ناري من سلاح صيد عن طريق الخطأ أدخل على اثره الى ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ للمعالجة. وقد فتحت ​قوى الأمن الداخلي​ تحقيقا في الحادث".

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