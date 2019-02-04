شدّد رئيس الحكومة السابق النائب ​نجيب ميقاتي​، على "أنّنا نقدّر الحدث التاريخي الّذي تستضيفه دولة ​الإمارات​ والّذي تُوّج بلقاء الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر ​أحمد الطيب​ و​البابا فرنسيس​". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "خير نموذج لهذا الاتفاق، هو ​لبنان​ الرسالة؛ فلنحافظ عليه".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دعا للحفاظ على لبنان الرسالة: نقدّر الحدث التاريخي الذي تستضيفه الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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