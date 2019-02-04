أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "مفرزة استقصاء ​بيروت​ ضبطت في يوم واحد 98 دراجة آلية و15 سيارة مخالفة، ضمن نطاق مدينة بيروت".

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