أوضحت المديرية العامة للجمارك، أنّ "المعلومات الّتي طُرحت اليوم في وسائل الإعلام، والاساءة المباشرة الّتي تعرّض لها المراقب الجمركي نادر أبي نادر، حول الأموال الّتي وُجدت بحوزته، فهي تخرج عن الموضوع الّذي أوقف على أساسه والّذي كنّا قد أوضحناه في بيان سابق، من أنّه طبق الإجراءات والتعليمات القانونية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "حسب عائلة المراقب الجمركي، فإنّ المبلغ الّذي وُجد بالدولار، هي أموال استلمها أبي نادر من والده لدفعها مقابل تسوية نزاع، بحيث كان من المفترض أن يلاقي محامية الخصم، وقد أبلغ التحقيق الاسم وهناك مسودّة حلّ نزاع بينهم، وهذه المعطيات ثبتت في التحقيق".
وركّزت المديرية على أنّ "المبلغ الّذي وُجد بالليرة اللبنانية معه، هو عبارة عن أموال قبضها من إدارة الجمارك كتوزيعات شهرية للموظفين، وهناك جداول نظامية بها صادرة عن الإدارة بأسماء الموظفين وإيصالات موقّعة منهم، وقد أُبرزت في التحقيق".
وأكّدت أنّ "إدارة الجمارك تحتفظ بحقّها باستتباع جميع الإجراءات القانونية لتبيان هوية مسرّب الإجراءات القضائية، الّتي سبّبت إساءة كبيرة للمراقب الجمركي".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجمارك: اموال المراقب الجمركي حصل عليها من مخصصاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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