خارجية إستونيا تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإستونية، في بيان عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، عن الإعتراف "ب​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا ل​فنزويلا​"، مشيرة إلى أنه "للشعب الفنزويلي كل الحق في اختيار قادته بحرية وبشكل ديمقراطي وأن يقرر مستقبله، ونتوقع من غوايدو الدعوة إلى ​انتخابات​ رئاسية وعادلة ونزيهة".

ورفض الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، من جانبه، في وقت سابق من اليوم، مرة أخرى الإنذار الذي انتهى يوم أمس الأحد، من عدد من الدول الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في الجمهورية البوليفارية.