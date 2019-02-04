محمد بن زايد: وثيقة الأخوة الإنسانية تترجم تطلعاتنا بترسيخ قيم التسامح

أكد ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد أن "وثيقة الأخوة الإنسانية تترجم تطلعاتنا في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات". ووقع ​البابا فرنسيس​ وشيخ ​الأزهر​ ​أحمد الطيب​ وثيقة عالمية للسلام والتعايش بين أبناء الأديان المختلفة، على هامش مؤتمر الإخوة الإنسانية في العاصمة الإماراتية ​أبو ظبي​. وتتضمن الوثيقة، بنودا تعزز الحوار والتقارب بين ​الديانات​ المختلفة، وتكتسب أهميتها بعد طغيان ​الحياة​ المادية والخطاب العنصري بين ​الطوائف​ خلال الفترة المقبلة.

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