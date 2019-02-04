محاكمة جنرال سوداني في الجيش بتهمة الخيانة في جنوب السودان

بدأت ​محكمة​ عسكرية جلسة استماع في محاكمة جنرال متهم بالخيانة والتخطيط للقيام بتمرد ضد حكومة الرئيس ​سلفا كير​ في. ووجهت إلى الجنرال ستفين بوي رولنيانغ تهم "الخيانة ومخالفات متعلقة بانعدام ​الأمن​" إضافة إلى عصيان الأوامر العسكرية، بحسب الجنرال سانتو دوميك نائب المتحدث باسم ​الجيش​. وكان اعتقل بوي في أيار من العام الماضي في مايوم شمالا، بعد عصيانه أوامر عسكرية بالعودة إلى مقر الجيش في جوما، بحسب دوميك.

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