رئيس البرلمان المصري: مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية

أكد رئيس ​مجلس النواب​ المصري علي عبدالعال، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على أحد النواب بشأن رؤيته في مشروع قانون مقدم من ​الحكومة​ بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، لفت إلى "أننا موجودون في البرلمان، كوننا دولة ديمقراطية مدنية، يحكمها ​الدستور​ ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجودين إطلاقا".

وكان أحد أعضاء مجلس النواب المصري من ​سيناء​، قد أثار غضب رئيس ​البرلمان المصري​ من قبل، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب استخدامه عبارة "سكان الصحراء".