رئيس البرلمان المصري: مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على أحد النواب بشأن رؤيته في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، لفت إلى "أننا موجودون في البرلمان، كوننا دولة ديمقراطية مدنية، يحكمها الدستور ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجودين إطلاقا".
وكان أحد أعضاء مجلس النواب المصري من سيناء، قد أثار غضب رئيس البرلمان المصري من قبل، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب استخدامه عبارة "سكان الصحراء".
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