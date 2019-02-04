رئيس وزراء اليونان يحث الاتحاد الأوروبي على دعم تركيا بشأن اللاجئين

دعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الاتحاد الأوروبي إلى "بذل كل ما في وسعه لدعم تركيا التي تستضيف حاليا 4 ملايين لاجئ".
وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، لفت تسيبراس إلى "أنني أؤمن أن تركيا تحملت العبء الأكبر باستضافة 4 ملايين لاجئ، يجب أن يعترف بذلك المجتمع الدولي، وعلى الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لدعم جارتنا تركيا".
وذكر تسيبراس أنه "نتيجة لهذا الاتفاق، تراجع تدفق المهاجرين على نحو غير نظامي وبشكل خاص انخفض عدد من يلقون مصرعهم في بحر إيجه بشكل كبير".
وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
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