استدعاء محافظ بورسعيد للشهادة في محاكمة رئيس مصلحة الجمارك الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية، عصام سليم وإيهاب محمد علي، اليوم الاثنين، الموافقة على سماع شهادة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الأول.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قررت اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، إلى جلسة غد الثلاثاء، لاستكمال سماع الشهود والاطلاع على المستندات وتنفيذ طلبات الدفاع.

الجدير بالذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك، كشفت أن المتهم جمال عبد العظيم، رئيس المصلحة السابق، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصوري وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.

وتبين من التحقيقات، التي باشرها المستشار إسلام حمد، رئيس فريق التحقيق، أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين السابقين، مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى.