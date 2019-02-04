البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يوقعان "وثيقة الأخوة الإنسانية" بأبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي (د ب أ)

وقع البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته.

وجاء توقيع الوثيقة في حضور محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فضلا عن حضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة له خلال مراسم التوقيع التي جرت في صرح زايد المؤسس في أبوظبي ــ عن إطلاق الإمارات "جائزة الأخوة الإنسانية - من دار زايد" التي ستكرم في كل دورة منها شخصيات ومؤسسات عالمية بذلت جهودا صادقة في تقريب الناس من بعضها البعض".

وقال محمد بن راشد: "نتشرف في دولة الإمارات بمنح الجائزة في دورتها الأولى لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجهودهما المباركة في نشر السلام في العالم".

وأكد حاكم دبي أن "لقاء الأخوة الإنسانية هذا.. دليل على أهمية رعاية التعددية و الحوار بين أتباع الأديان في المجتمعات كافة .. واليوم نحتفي معا بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي نسعد أن تكون دولة الإمارات حاضنة لها" .

يأتي ذلك في إطار زيارة تاريخية يقوم بها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية.