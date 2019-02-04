"مانديلا ليبيا" يجري استفتاء حول مهمة بعثة الأمم المتحدة ورئيسها

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يجري حراك "مانديلا ليبيا"، الداعم لترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقرر اجرؤها في ليبيا، استفتاء شعبي حول مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة المبعوث الأممي.
الأممية.
ويأتي الإستفتاء، عقب تحركات غسان سلامة وتصريحاته الأخير ،بخصوص "الانتخابات_الأمن_إرادة الليبيين" وغيرها من التصريحات التي شككت في مصداقية وهدف البعثة
وطرحت أسئلة الإستفتاء علي الرابط http://www.manlibya.com/poll2/ تحت عنوان" مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"،هل تثق في قدرة البعثةالأممية لليبيا ورئيسها على حل الأزمة الليبية ؟
هل تعتقدأن البعثة ورئيسها تتدخل في الشأن الليبي الداخلي و تضر بمصالح الشعب؟
هل تثق في الاجتماعات التي يجريها رئيس
هل الأطراف الليبية التي تجتمع مع سلامة ممثلين حقيقين للشعب الليبي؟
هل تثق في البعثة الأممية و رئيسها بأنهم سيقدمون حل للأزمة الليبية؟
هل تعتقد ان سلامة ينفذ أجندة خاصة لأطراف محلية تعرقل العملية الانتخابية؟
وأكد عبد المنعم درنبه،مؤسس الحراك، أن اعلان نتائج الإستفتاء سيتطرح بكل شفافية للرأي العام في ليبيا يوم 10 فبراير الحالي ،مضيفا ان مشاركة الجميع بمثابة خريطة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
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