أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

سجل أكثر من 460 شخصا أسماءهم في اللجنة الفيدرالية للانتخابات، للترشح للرئاسة في انتخابات 2020 المقبلة، ومن المتوقع أن تستمر الأرقام في الصعود، بحسب صحيفة نيويورك دايلي نيوز الأمريكية.

وتوصل "بول لايت" أستاذ الخدمة العامة في جامعة نيويورك والخبير في الانتخابات، من خلال أبحاثه لتوقعات حول ما قد تبدو عليه الانتخابات، قال لايت إن ثلثي الأمريكيين يفضلون الإصلاح الحكومي الكبير ويعتقدون أن المرشحين ينفقون الكثير من المال في حملات الترشح، كما يرى أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجعت من 43% إلى حوالي 30% خلال السنوات القليلة الماضية.

وتستعرض الصحيفة أبرز المرشحين

دونالد ترامب

أعلن الرئيس ترامب في أوائل عام 2017 أنه يسعى لإعادة إنتخابة لمدة ثانية، كما أعلن مسؤولين بالحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي، أنهم يدرسون مسودة مشاريع لدعم ترامب في انتخابات 2020، وبالرغم من تراجع أعداد المؤيدين منذ أن بدء رئاسته منذ ما يقرب من عامين، إلا أن ترامب واثق من إعادة ترشيحه عام 2020.

تولسي جابارد

تولسي جابارد، البالغة من العمر37 عاماً، ممثلة عن الحزب الديموقراطي في مجلس النواب عن ولاية هاواي، وهي

أول عضو هندوسي في الكونجرس الأمريكي، وكانت أيضاً واحدة من أوائل المحاربين الإناث اللاتي تم انتخابهن للكونجرس، حيث خدمت في الحرس الوطني لجيش هاواي، و عملت كمساعدة تشريعية للسناتور دانيال أكاكا بين جولاتها في الشرق الأوسط، وهي أصغر شخص من هاواي انتخب لمجلس الشيوخ، وقد تم انتخابها لمجلس مدينة هونولولو في عام 2012 وانتُخبت بعد ذلك بسنتين في مجلس النواب، وأعلنت مؤخرًا نيتها الترشح للرئاسة، في تسجيل لها مع شبكة سي إن إن.

جون ديلاني

رجل أعمال سابق إتجه إلى السياسة، كان أصغر مدير تنفيذي في بورصة نيويورك مع شركته الأولى، تم انتخابه ممثلاً عن الحزب الديموقراطي في مجلس النواب عام 2012، وأعلن في 2017 نيته للترشح وأصبح أول مرشح يتحدى ترامب ويعلن عن ترشحه للرئاسة.

كيرستن جيليبراند

أعلنت سيناتورة نيويورك كيرستن جيليبراند يوم الثلاثاء أنها ستترشح للرئاسة في برنامج تلفزيوني، قبل العمل في السياسة، كانت جيليبراند محامية وخدمت

في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وقد عملت كسيناتورة أمريكية منذ أن فازت بأول انتخاب لها في الكونغرس في عام 2006، وتعمل حاليًا كعضو في مجلس الشيوخ.

جوليان كاسترو

سيكون جوليان كاسترو أول رئيس لاتيني للولايات المتحدة إذا تم انتخابه في عام 2020، وكان كاسترو قد شغل منصب العمدة في مسقط رأسه، كما كان سكرتيراً للاسكان والتطوير الحضري خلال إدارة أوباما.

ريتشارد اوجيدا

خدم ريتشارد اوجيدا في الجيش لمدة 24 عامًا حتى تقاعده في عام 2013، وفي عام 2016، إنتخب أوجيدا سيناتور الدائرة السابعة لمدة ثلاث سنوات حتى أعلن استقالته في 10 يناير مع خطط للترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة.

إليزابيث وارن

لم تعلن السناتور إليزابيث وارن رسميا عن ترشحها للرئاسة، ولكن في أوائل يناير أعلنت عن تشكيل لجنة استكشافية لمساعدتها في إتخاذ قرارها قريباً، وعملت وارن كمعلمة وأستاذة في القانون قبل انتخابها لأول مرة كسيناتور في ولاية ماساتشوستس في عام 2012.

شيرود براون

قام شيرود براون، الأربعاء الماضي، بجولة لثلاث ولايات تعد من أهم الولايات في الانتخابات التمهيدية، وقد يعلن عن ترشحه رسميا للرئاسة قريبا، وهو سناتور لولاية أوهايو منذ عام 2007، وقبل الدخول في السياسة، كان براون يدرس في المدارس العامة وجامعة ولاية أوهايو، كما كان ممثلاً عن الدائرة الثالثة عشرة في ولاية أوهايو، وعضوًا في الجمعية العامة في أوهايو، وهو حاليا عضو في لجنة الصلح في مجلس الشيوخ.