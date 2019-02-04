كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت القوات المسلحة السودانية، أنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، وجددت حرصها على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم ،

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض ابن عوف، اليوم الاثنين، في تنوير للضباط برتبتي المقدم والرائد بالأكاديمية العسكرية بامدرمان، ان الأحداث الأخيرة أظهرت الإنفصام بين الأجيال الشابة والكبار حتى داخل الأسر، ما يستوجب التواصل بين الأجيال ووضع المعالجات العادلة لمشاكل الشباب.

وأشار إلى تضحيات القوات المسلحة التي ظلت علي مدى التاريخ الصخرة التي تكسرت عليها كسهام الإستهداف.

وأكد أن الجيش صمام أمان الوطن من الانزلاق للمصير المجهول أو التشظي أو الإختطاف.

وأضاف أن الأحداث أظهرت ضرورة إعادة صياغة وتشكيل الكيانات السياسية والحزبية والحركات المسلحة للمشهد السياسي بذهنية مختلفة عن السابق، للوصول إلي حالة تضمن تحقيق الإستقرار في جميع أنحاء الوطن ،وحماية المكتسبات والأعراض وحقن الدماء .

من جانبه أكد الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة إلتفاف القوات المسلحة حول قيادتها ، وتمسكها بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمي للسلطة ، وحماية الدستور الذي أتاح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسي الراشد والمسؤول في دولة آمنة ومستقرة .