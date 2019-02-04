خارجية فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

أكدت ​وزارة الخارجية​ الفنزويلية، في بيان، أن "حكومة جمهورية ​فنزويلا​ البوليفارية ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول ​الاتحاد الأوروبي​، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا ​خوان غوايدو​ رئيسا للبلاد بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية".

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، ​نيكولاس مادورو​ والجمعية الوطنية،أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة ب​احتجاجات​ واسعة ضد ​الحكومة​ على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.