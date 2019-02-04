غوتيريس: الأمم المتحدة لن تنضم إلى أية مجموعة حول محادثات أزمة فنزويلا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن"​الأمم المتحدة​ لن تنضم إلى أية مجموعة دول تسعى إلى حل الأزمة في فنزويلا"، رافضا دعوة لحضور اجتماع لدول محايدة يعقد في الاورغواي هذا الأسبوع.

وفي حديث للصحافيين، لفت غوتيريس إلى أن "أمانة الأمم المتحدة قررت عدم المشاركة في أي من هذه المجموعات وذلك للحفاظ على مصداقية عرضنا لمساعدة القوى المختافة، والاستجابة لطلبها للمساعدة على إيجاد حل سياسي".