مسؤول ايراني: الجيش لعب دورا مؤثرا في الاستتباب الكبير للامن في ايران

اعلن قائد الوحدة 33 للمدفعية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العقيد كيخسرو حسيني ان |​الجيش​ لعب دورا مؤثرا في الاستباب الكبير للامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "الدفاع عن ​الاستقلال​ وسيادة البلاد ونظام الجمهورية الاسلامية والولاية والشعب هي الرسالة الاساسية لجيش الجمهورية الاسلامية".

واعتبر أن "رفع القدرات القتالية والجهورية القتالية بانه من اهم الاولويات في الجيش لبلوغ الاهداف المرسومة"، مشيراً إلى أن "امتلاك التكتيكات يعد من القضايا الاخرى التي تحظى بالاهتمام في هذا السياق ونحن نشهد اليوم ان الجيش يساهم في صنع وانتاج معدات عسكرية مختلفة".

وافاد العقيد حسيني بان "الجيش واحد من اقرب ​القوات​ المسلحة لمطاليب الشعب"، مشيراً إلى ان "الجيش حصل على نوط الشجاعة من الامام الراحل ابان مرحلة الدفاع المقدس كما ان قائد ​الثورة الاسلامية​ قد منح جيش الجمهورية الاسلامية العام الجاري نوط الجيش الثوري".