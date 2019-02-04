أبو الغيط: لا يوجد توافق عربي كامل الآن على عودة سوريا للجامعة العربية

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ "أي عودة لسوريا إلى الجامعة العربية، يتوقّف على توافق عربي كامل".
وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك، في ختام الاجتماع الوزاري الأوروبي العربي، أنّه "لا يوجد توافق عربي كامل الآن على عودة سوريا للجامعة العربية".
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