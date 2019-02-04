كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "تعديلات أُدخلت على البنود الاقتصادية والإصلاحية في مسودة البيان الوزاري، منها حذف الأرقام المخصّصة للقطاعات بموجب "سيدر". كما حُذفت مسألة وضع سقف زمني لمسألة تأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة".
وأفادت القناة بأنّ "هناك معلومات عن أنّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي حاول تضمين مقدّمة البيان الوزاري ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلّا أنّ طلبه قوبل بالرفض لا سيما من قبل ممثّلي "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حركة أمل" و"حزب القوات اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: حذف مسألة وضع سقف زمني لمشروع الكهرباء 24/24 من مسودة البيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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