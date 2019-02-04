أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "رغم موقفنا المعروف من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، لا أعتقد أنه من الحكمة أن نحكم باكراً على عمله في الحكومة ​الجديدة​، فإن عمل وأصاب سنصفق له وإن أخطأ سننتقده، لكن في الحكومة وجوه جيدة فلننتظر بدون إستعجال".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: ليس من الحكمة أن نحكم باكراً على عمل الحريري في الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.