النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق حرمة الاجواء من فوق مزارع شبعا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن خرق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وينفذ طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق مناطق ​العرقوب​ حاصبيا و​مرجعيون​، سبقه تحليق طائرة استطلاع دون طيار فوق مزارع شبعا ومرتفعات ​الجولان​.

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