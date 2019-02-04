باسيل غادر بروكسل متوجها الى باريس حيث يجرى عددا من اللقاءات

غادر وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ​بروكسل​ متوجهاً الى ​باريس​ حيث يجري عددا من اللقاءات ، ويحل اليوم ضيفا محاضرا على معهد الدراسات السياسية الذي يعتبر من أشهر المعاهد الجامعية في علوم ال​سياسة​ والادارة.

كما يلتقي باسيل ​الطلاب​ اللبنانيين ويجتمع بعدد من اللبنانيين المقيمين في ​فرنسا​ من أصحاب المؤسسات الناشئة ويجري معهم حوارا حول تبادل الخبرات بينهم وبين الشركات اللبنانية الناشئة.