غادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بروكسل متوجهاً الى باريس حيث يجري عددا من اللقاءات ، ويحل اليوم ضيفا محاضرا على معهد الدراسات السياسية الذي يعتبر من أشهر المعاهد الجامعية في علوم السياسة والادارة.
كما يلتقي باسيل الطلاب اللبنانيين ويجتمع بعدد من اللبنانيين المقيمين في فرنسا من أصحاب المؤسسات الناشئة ويجري معهم حوارا حول تبادل الخبرات بينهم وبين الشركات اللبنانية الناشئة.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل غادر بروكسل متوجها الى باريس حيث يجرى عددا من اللقاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.