زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان، عن "إقدام زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخه عند منتصف الليل، على خرق المياه الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 315 متراً ولمدة 15 دقيقة." تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.

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