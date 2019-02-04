الحريري: الدولة ليست ملكا لنا حتماً لكنها ليست مشاعا مباحا لأي زعيم أو حزب

اشار رئيس الحكومة سعد الحريري في رد على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط دون ان يسميه، الى ان "الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب، مشروعنا واضح هدفه انقاذ الدولة من الضياع واحالة حراس الهدر على التقاعد".
واكد الحريري في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التغريد على التويتر لا يصنع سياسة، انها ساعة تخلي عن السياسة لمصلحة الاضطراب في الحسابات"، اضاف قائلا "هيك ... مش هيك؟"
وكان جنبلاط قد غرد قائلا "لا يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكا لكم أو لزميلكم وهي ليست دفتر شروط".
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