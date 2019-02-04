في ندوة "نحو شعب لا يأوي الجريمة".. الداخلية تحذر من استغلال الإرهابيين للشقق المفروشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

دعا اللواء محمود السبيلي وكيل الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع الأمن بوزارة الداخلية، إلى وضع تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات لإجبار ملاك الشقق المفروشة والمستأجرة على الإبلاغ عن بيانات الشقق.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تحت عنوان (دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة)، والمنعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الوزارة، والخبراء الأمنيين والإعلاميين.

وأشار السبيلي، إلى أن بعض ملاك العقارات يخشون الإبلاغ عن الشقق حتى لا يقومون بسداد الضرائب.

وأضاف أن هناك حملات مستمرة على الشقق المفروشة لفحصها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت خلال عام 2018، بفحص أكثر من 310 آلاف شقة مستأجرة و مفروشة؛ من بينهم 3 آلاف شقة ليس لديها أي بيانات أو معلومات عنها.

وبحثت الندوة العديد من المحاور من بينها سبل رفع الوعي الأمني لدى المواطنين ونشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية على رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنب الرصد الأمني من خلال السعي الدائم لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة على الأنظار أو تلك التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات.