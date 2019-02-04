صديق العمر عارٍ تحت سرير الزوجة.. عامل ينتقم من حلاق ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مؤسفة، إذ تعدى عامل بمطواة على حلاق انتقاما لشرفه، بعدما عثر عليه رفقة زوجته داخل منزله.

تلقى العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من المستشفى بوصول "غريب.ح"، 28 سنة، حلاق، مصابا بطعنة في الصدر وحالته حرجة.

جهود البحث والتحري التي قادها النقيب هشام شهاب، معاون مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن المصاب على علاقة غير شرعية زوجة صديقه، الذي ضبطه عاريا داخل غرفة نومه لدى عودته من عمله، فتعدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة النقيبين هشام شهاب وكريم عبد الرازق، معاونا مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد.س"، 35 سنة، عامل.

أمام العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة انتقاما لشرفه، وتم تحرير محضر أحاله المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.