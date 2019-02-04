المدير التجاري لريفولتا: "خليها تصدي" سترفع مبيعات السيارات الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال وائل يسري، مدير العلاقات التجارية بشركة ريفولتا ايجيبت المتخصصة في بيع السيارات الكهربائية، إن حملة مقاطعة شراء السيارات "خليها تصدي" ستتيح الفرصة للسيارات الكهربائية المستعملة وخاصة أنها تنافسية في السعر والإمكانيات.

وأضاف يسري في حوار مع الخليج 365 أن السيارات الكهربائية المستعملة لديها الفرصة للانتشار في ظل العزوف عن شراء السيارات التقليدية الجديدة وخاصة أنها في نفس الشريحة السعرية للسيارات المتوسطة وتتفوق عليها في المميزات الإضافية الخاصة بالرفاهية وعدم وجود تكاليف تشغيل تقريبا مقارنة بالسيارات التقليدية.

وإلى نص الحوار:

هل تفتح حملة مقاطعة شراء السيارات "خليها تصدي" الفرصة أمام السيارات الكهربائية؟

بالفعل هناك فرصة كبيرة للسيارات الكهربائية المستعملة، للانتشار في ظل تنافسية أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدية. فالسيارات الكهربائية المستعملة سعرها أرخص وتنافسي مقارنة بالسيارات التقليدية التي تستخدم "البنزين" في نفس الشريحة السعرية، الأمر الذي يفتح الباب لزيادة مبيعاتها وانتشار تواجدها بمصر.

كما أن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك ويتم سداد عنها ضريبة قيمة مضافة فقط، ما يجعلها تنافسية مقارنة بالسيارات الأخرى وخاصة غير أوروبية المنشأ نظرا لإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

هل هناك فروق سعرية محفزة للسيارات الكهربائية المستعملة مقارنة بالسيارات التقليدية؟

بالفعل هناك تنافسية في الأسعار إذا ما تم مقارنتها بالمميزات وتكاليف الاستخدام على المدى الطويل، فضلًا عن أننا نمنح المشتري ضمان عامين على السيارة المستعملة.

على سبيل المثال سيارة كيا سول موديل 2015 من السيارات الكهربائية سعرها لا يتجاوز 450 ألف جنيه وهو نفس سعر نظيرتها التقليدية "البنزين" من موديل 2019 بل على العكس بها مميزات إضافية عنها.

فالسيارة الكهربائية من الموديل المذكور بها مميزات إضافية عن التقليدية فئة 2019 مثل تسخين وتبريد الكراسي وABS و كاميرا وحساسات أمامية وخلفية وكل هذه مميزات غير موجودة في نفس الموديل من السيارات التقليدية.

فالسياراتين بنفس السعر ولكن الكهربائية بها مميزات أكثر، هذا بالإضافة إلى الفروق في تكاليف الاستخدام، فالسيارة التقليدية تحتاج مصاريف بنزين وتغيير فلاتر وتغيير زيت وغيرها من تكاليف الصيانة الدورية، عكس السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى عمليات صيانة إلا بعد 90 ألف كيلومتر أي نحو عامان من استخدامها والتي تتلخص في تغيير تيل الفرامل فقط، غير أن مشتري السيارة يحصل على كارت لشحنها مجانا لمدة عامين ما يعادل 100 ساعة شحن.

والسيارات الكهربائية المستعملة لها فرصة كبيرة في الانتشار والمنافسة مع السيارات التقليدية في الشريحة السعرية المتوسطة.

ما الحوافز التي تمنحها الشركة لعملائها لتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية؟

هناك محفزات كثيرة على شراء السيارات الكهربائية، ولدينا ثلاث فئات من كروت شحن السيارة نمنحها للعميل عند شراء السيارة حسب الفئة السعرية للسيارة مثل الكارت السيلفر والذي يسمح للعميل شحن السيارة لمدة عامين مجانا من خلال محطات الشحن العادية.

أما الفئة الثانية من الكروت هي الجولد والتي تسمح للعميل شحن سيارته لمدة عامين مجانا على كل محطات الشحن السريعة والعادية وهذا لعملاء السيارات المرتفعة السعر مثل تسلا.

والفئة الثالثة من الكروت هو البلاتنيوم وهذا الكارت يسمح بشحن السيارة مدى الحياة، هذا بالإضافة إلى حصول مشتري السيارة على شاحن ليتمكن من شحن سيارته من منزله من خلال "الفيشة" العادية 220 فولت.

هل لديكم اتفاقات مع بنوك لتمويل شراء السيارات الكهربائية بالتقسيط؟

ليس لدينا اتفاقات مع البنوك لتمويل شراء السيارات الكهربائية حتى الآن، ولكن هناك بعض العملاء قاموا بشراء سيارات كهربائية من عندنا بتمويل من بعض البنوك بمقدم 30%.

أما السيارات المستعملة فهناك بعض البنوك تقبل تقسيطها ولدينا عميل بالفعل تمكن من تقسيط سيارة مستعملة بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة.

هل لديكم خطة للتعاون مع بنوك أو شركات تمويل لتقسيط السيارات الكهربائية؟

بالفعل لدينا خطة لذلك ونعمل على تنفيذها ولكن بناء البنية التحتية من محطات الشحن تتصدر أولوياتنا حاليًا هذا بالإضافة إلى نشر الوعي بمميزات السيارات الكهربائية بين العملاء.

ما سعر أرخص سيارة كهربائية تباع لديكم؟

هناك سيارات بسعر290 ألف جنيه مثل شيفروليه سبارك وفيات 500 أما السيارات الأغلى فهي تسلا.

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة؟

الأمر يتوقف على حجم العرض والطلب، وخاصة أن سيارات تسلا تنتج السيارة بالطلب، حيث يحدد العميل المواصفات ولون السيارة لتصنعها الشركة خصيصًا له الأمر الذي قد يستغرق 9 أشهر، وبالتالي الشركة ليس لديها مخزون من السيارات لبيعه ولذلك تراجع أسعار السيارات الكهربائية يتوقف على زيادة الوعي بأهمية التحول للسيارات الكهربائية وزيادة الطلب عليها.

ما الوقت الذي تستغرقه السيارة في شحن البطارية؟

الأمر يتوقف على سعة البطارية، وعلى نوع الشاحن "سريع أو عادي" فأقل وقت للشحن هو 15 دقيقة على الشاحن السريع وأقصى وقت للشحن 35 دقيقة، أما الشاحن العادي فالأمر يستغرق نحو ساعتين لشحن السيارة.

هل هناك توصيف للسيارة الكهربائية عند ترخيصها لتحديد الضرائب المستحقة عليها؟

حتى الآن لا توجد قيمة محددة في المرور للضريبة المستحقة على السيارة الكهربائية وإنما يتم معاملة السيارات ذات البطاريات الصغيرة ضريبيًا معاملة السيارات التي تحت 1600 سي سي أما السيارات الأخرى مثل تسلا فتعامل ضريبيًا معاملة السيارات 8 سلندر.

ما الذي تم إنجازه من محطات الشحن حتى الآن؟

حاليا تجاوز عدد محطات الشحن 65 محطة كمرحلة أولى في مدن القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والغردقة وبنها وكذلك الطرق الرئيسية بين المدن، وننفذ الآن المرحلة الثانية من الخطة والتي تستهدف تغطية منطقة الدلتا ونخطط وصول عدد محطات الشحن إلى 320 محطة بحلول عام 2020.

ما العمر الافتراضي للبطارية؟

البطارية بشكل عام لا يتم تغييرها إلا في حالة تعرض السيارة لحادثة قوية، والعمر الافتراضي لها ما بين 10 و12 عامًا، وبعد ذلك يبدأ أدائها في التراجع لتصبح قدرتها ما بين 60 و70% ولا يتم استبدالها بعد ذلك وإنما تدخل صيانة ليتم استبدال الخلايا التالفة بأخرى جديدة لتعمل بعد ذلك بكفاءة طبيعية.

ما هي خطط الشركة المستقبلية؟

نخطط لتصنيع إكسسوارات السيارات الكهربائية مثل الشواحن والوصلات، وسنبدأ في تنفيذها بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمحطات الشحن.

كم عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها من خلالكم حتى الآن؟

حتى الآن هناك سيارات تم بيعها وسيارت محجوزة ما بين 30 و40 سيارة.

هل تخططون للتعاون مع شركات النقل الذكي مثل أوبر وكريم؟

بالفعل لدينا خطة للتعاون مع هذه الشركات وسنبدأ خلال الفترة المقبلة العمل ومناقشة أوجه التعاون معهم، وخاصة أننا لدينا سيارات تصلح لخدمات النقل الذكي مثل شيفروليه سبارك حيث أن سعرها جيد وتكاليف استخدامها محدودة كما أن قوتها مناسبة، حيث تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومتر في الساعة.