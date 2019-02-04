الدولار يستقر أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والقاهرة عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي، والبركة، وقناة السويس عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار انخفضت أمام الجنيه بنحو 25 قرشا في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.