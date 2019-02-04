وزير الخارجية الألماني يدعو أطراف الصراع في فنزويلا إلى نبذ العنف

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، كل أطراف الصراع على السلطة في فنزويلا إلى نبذ العنف.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاثنين في برلين:" على وجه الخصوص يجب أن يتوقف العنف القاتل بحق مدنيين من قبل قوات نظامية حكومية".

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية اعترفت في وقت سابق من اليوم برئيس البرلمان خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

ويعتزم ماس التشاور مع المجتمع الدولي بشأن التصرف اللاحق في الأزمة الفنزويلية، إذ أعلن ماس أنه سيتوجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن بعد غد الأربعاء حيث سيعقد اجتماعاً مع جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن، على هامش مؤتمر لمكافحة تنظيم"داعش" الإرهابي.

وستشارك ألمانيا الخميس المقبل في أول اجتماع لمجموعة اتصال فنزويلا وسينعقد الاجتماع في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي.

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