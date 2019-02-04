مصرع 17 شخصًا في اشتباكات بين مسلحي طالبان ومدنيين بأفغانستان

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قتل 10 مدنيين على الأقل و7 مسلحين من عناصر حركة طالبان المتطرفة مصرعهم، وذلك خلال اشتباكات وقعت بين عناصر من الحركة الإرهابية وسكان إحدى مناطق ولاية "سامانغان" الواقعة شمالي أفغانستان.
ونقلت شبكة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم ولاية "سامانجان" أحمد صديق عزيزي قوله، اليوم الإثنين، إن الاشتباكات بين الجانبين بدأت صباح أمس الأحد واستمرت لمدة ساعتين، حينما
وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن انتشرت في موقع الاشتباكات صباح اليوم.
يذكر أن حركة طالبان أعلنت مسئوليتها عن وقوع الاشتباك.
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