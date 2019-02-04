مصرع 17 شخصًا في اشتباكات بين مسلحي طالبان ومدنيين بأفغانستان

عناصر من الجيش الافغاني - ارشيفية

وكالات

قتل 10 مدنيين على الأقل و7 مسلحين من عناصر حركة طالبان المتطرفة مصرعهم، وذلك خلال اشتباكات وقعت بين عناصر من الحركة الإرهابية وسكان إحدى مناطق ولاية "سامانغان" الواقعة شمالي أفغانستان.

ونقلت شبكة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم ولاية "سامانجان" أحمد صديق عزيزي قوله، اليوم الإثنين، إن الاشتباكات بين الجانبين بدأت صباح أمس الأحد واستمرت لمدة ساعتين، حينما

حاولت الحركة المتطرفة جمع ضرائب من مزارعي إحدى القرى الواقعة بالولاية، مما أسفر أيضًا عن إصابة 8 مدنيين.وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن انتشرت في موقع الاشتباكات صباح اليوم.

يذكر أن حركة طالبان أعلنت مسئوليتها عن وقوع الاشتباك.