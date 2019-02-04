الأمم المتحدة: غدا.. انعقاد لجنة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب باليمن بعمان

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أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، أن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب اليمنية سوف تنعقد غدا الثلاثاء في عمان، حيث ستضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن أنصار الله "الحوثيين"، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العامللأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكر بيان صادر اليوم الاثنين عن مكتب المبعوث الخاص إنه من المقرر أيضا أن يشارك كل من مارتن جريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، في جانب
يشار إلى أن اتفاق تبادل أسرى الحرب اليمنية الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي هو أول اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن.
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