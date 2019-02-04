البشير: الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية

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عمر البشيروكالات:
أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، أن الأمن والاستقرار متلازمان مع عمليات التنمية.
وأكد البشير، خلال لقائه اليوم الاثنين بولاية شمال كردفان، بضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة)، والقوات النظاميةالأخرى برئاسة أركان القوات البرية على استمرار الدولة في تأهيل القوات المسلحة، والقوات النظامية من خلال عمليات التدريب وتقديم المعينات التي تمكنها من أداء مهمتها على
وأشاد الرئيس السوداني بالتماسك والانسجام بين جميع مكونات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
من جانبه، قال قائد الفرقة الخامسة مشاة، اللواء الركن محمد خضر محمد، إن القوات المسلحة والنظامية تعمل على قلب رجل واحد لحفظ الأمن والاستقرار في شمال كردفان، مؤكدا أن الولاية تشهد استقرارا وأمنا تامين.
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