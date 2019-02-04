كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج المزارعين في أشكهران الإيراينة بسبب نقص المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحتج عدد كبير من المزارعين في قرية اشکهران في مقاطعة أصفهان، على خلفية تدهور أحوالهم.



وجاءت تلك الاحتجاجات للمزارعين بسبب عدم وجود المياه اللازمة للزراعة والمناسبة لأراضيهم الزراعية بسبب وجود عيوب ومشكلات في قنوات المياه الخاصة بالاراضي.



ويعيش المزارعون أوضاعًا سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود المياه الكافية الصالحة للزراعة في عدد من المحافظات الإيرانية.

