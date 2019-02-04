الكرة على خط الأزمة الخليجية.. أمير قطر يهدي نظيره الكويتي قميص المنتخب الفائز بكأس آسيا – فيديو

أهدى الأمير القطري، تميم بن حمد، اليوم الاثنين، نظيره الكويتي، صباح الأحمد الصباح، قميص المنتخب القطري، الذي تُوِّج بطلاً لكأس أمم آسيا 2019.

وجاء ذلك في مستهل الزيارة، التي بدأها تميم بن حمد، اليوم، إلى الكويت، التي تقود وساطة لحل الأزمة الخليجية، التي اندلعت منتصف عام2017، بعد أن رفضت الانضمام إلى كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر في مقاطعتهم للدوحة.

وخلال هذه المراسم، قال أمير قطر للشيخ الصباح: “لاعبو منتخبنا دائماً يذكرون دعمكم، وتهانيكم”، فرد عليه الأخير: “إن شاء الله تفوزون بكأس العالم”.

وطغت الأزمة السياسية، التي تدخل عامها الثاني في الخليج على فعاليات نهائيات كأس آسيا، التي اختتمت، قبل أيام، في الإمارات بسلسلة من الانتصارات للمنتخب القطري، وبحصص ثقيلة، على كل من السعودية، والإمارات، ثم اليابان في المقابلة النهائية.

وكانت تهنئة سابقة قد قدمها الشيخ صباح إلى قطر، عقب فوزها على السعودية، قد أغضبت السعوديين، والإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبذل الكويت، منذ بداية الأزمة الخليجية، المستمرة من يونيو 2017، جهود وساطة لإنهائها، وشهدت علاقاتها بالدوحة تطوراً ملحوظاً، لا سيما في المجالات الاقتصادية، والتنموية.