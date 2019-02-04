للمرة الثانية خلال أسبوع.. نقل الزفزافي من السجن إلى المستشفى

كشف أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي القيادي في حراك الريف والمعتقل في سجن عكاشة، إن إبنه نقل مجددا اليوم الإثنين إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء.

وأوضح الزفزافي الأب، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، أنه بناءا على ما توصل به من معتقل بالسجن المحلي بالدار البيضاء، فإن إدارة السجن قد أمرت بنقل ناصر الزفزافي إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات على رجله.

يشار إلى أنه منذ أسبوع، نقل الزفزافي إلى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي، وأصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغا قالت فيه إنه يعاني من عيب خلقي، فيما تتهم عائلته إدارة السجن بالتكتم عن وضعه الصحي منذ شهر مارس الماضي، متحدثة عن معاناته من تقلصفي أحد الشرايين قد يؤذي حياته.

كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخل على خط الأزمة، حيث عاين وفد منه الوضع الصحي للزفزافي، وكشفت رئيسته أمينة بوعياش، أن الوضع الصحي لقائد حراكالريف لا يدعو للقلق.