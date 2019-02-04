حميش يوصل المغرب إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وصل المغرب، عن طريق الكاتب، والوزير السابق، بنسالم حميش، إلى القائمة القصيرة لفرع الأدب في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثالثة عشرة.

وأوضحت إدارة الجائزة، اليوم الاثنين، أنه جرى اختيار ثلاثة أعمال للقائمة القصيرة في مجال الأدب، وهي رواية “ترتر” للعراقي نزار عبد الستار، ورواية “غواصو الأحقاف” للسعودية أمل الفاران، وكتاب السيرة الذاتية “الذات بين الوجود والإيجاد” لبنسالم حميش.